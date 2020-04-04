Сергей Карасев: «Химкам» не дали законное чемпионство - Советский спорт
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04 апреля 2020 19:51БаскетболГичунцев Артур

Сергей Карасев: «Химкам» не дали законное чемпионство

Турнир был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Баскетболист подмосковных «Химок» Сергей Карасев рассказал, чем занимается, находясь на карантине, а также сообщил, что в команде расстроены решением руководства досрочно завершить сезон в Единой лиге ВТБ.

«Я в Санкт-Петербурге, на даче. Изолировались от всех, сидим на карантине. Изредка выходим на прогулки вечерами, так, побросать мячик. Больше времени провожу с семьёй, с детьми. Есть возможность провести время с любимыми. У нас есть баскетбольная площадка, футбольное поле. Так что есть куда пойти.

Что касается партнеров по команде, мы в группе все время общаемся, обсуждаем тему самоизоляции и того, что нас ждет дальше. Со всеми поддерживаем связь. Настроение? Все расстроены, что закончилась Единая лига ВТБ. Нам не дали наше законное чемпионство.

Как бы то ни было, все пытаются поддерживать себя в форме на тот случай, если возобновится Евролига. Я бегаю, велопрогулки. Так что устаю», – сказал Карасев клубной пресс-службе.

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