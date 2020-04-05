Защитник «Локомотива-Кубань» Калниетис стал волонтером на время борьбы с коронавирусом Спортсмен находится дома, в Каунасе.

Баскетболист «Локомотива-Кубань» Мантас Калниетис стал волонтером благотворительной организации «Вместе сильнее».

Организация занимается тем, что помогает пожилым людям во время карантина, вызванного коронавирусом, доставляя им продукты питания и товары первой необходимости.

«Сейчас у меня довольно монотонный распорядок дня. У меня хватает свободного времени, и я решил, что просто обязан делать больше хороших вещей. Уделять внимание не только своей семье, а и нуждающимся людям. Сейчас очень сложное время, но вместе мы намного сильнее!» — цитирует Калниетиса официальный сайт краснодарского клуба.

Напомним, коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.

В Литве зарегистрировано 811 случаев заболевания, 11 человек умерло.