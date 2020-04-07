В НБА не планируют принимать никаких решений по поводу сезона до конца апреля Регулярный чемпионат был приостановлен 11 марта.

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер заявил, что лига до конца нынешнего месяца не собирается принимать никаких решений по поводу сезона-2019/20.

«Еще на прошлой неделе я сказал, что нужно просто смириться с происходящим, – заявил Сиьвер в интервью телеканалу TNT. – Суть в том, что как минимум до конца апреля мы не сможем принять какое-либо решение. И это не значит, что мы обязательно сделаем это после 1 мая. Всем сейчас нужно немного успокоиться.

Внутри лиги, в разговорах с нашими игрокам и командами, мы рассматриваем разные варианты возобновления сезона. Но я считаю, что сейчас слишком рано, учитывая происходящее, прогнозировать или предсказывать, что будет через несколько недель».

Командам НБА осталось доиграть в регулярном чемпионате от 17 до 19 матчей.