«Химки» продолжают переговоры со Шведом о новом контракте Ранее агент лидера подмосковной команды заявлял о том, что Алексей может вернуться в НБА.

Генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов рассказал о ходе переговоров с 31-летним разыгрывающим защитником Алексеем Шведом о новом контракте.

«Швед – лучший российский игрок и лидер нашей команды, – заявил Астахов в интервью «РИА Новости». – Конечно же, мы хотим, чтобы он и дальше оставался в «Химках», радовал наших болельщиков своей игрой.

У нас уже были предварительные переговоры, наметки, и сейчас этот вопрос решается. Пусть и не так активно, как хотелось бы. Все-таки сейчас все мы в первую очередь озабочены здоровьем друг друга. Но процесс идет, и выглядит все достаточно оптимистично. Просто в нынешней непрогнозируемой ситуации вообще сложно решать селекционные вопросы. Нужно прежде всего понять, что вообще будет дальше».

Ранее о том, что Швед может вернуться в НБА сообщил агент российского баскетболиста Обрад Фимич.

За «Химки» Алексей выступает с лета 2015 года. С 2012 по 2014 годы россиянин играл за «Миннесоту», а по ходу сезона 2014/15 успел поиграть в НБА сразу три команды: «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк Никс».