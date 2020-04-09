Официально: Чемпионат Европы среди мужчин перенесли на 2022 год Об этом сообщает Международная федерация баскетбола (FIBA).

Сегодня, 9 апреля было принято решение о переносе мужского чемпионата Европы с 2021 на 2022 год.

Отмечается, что в организации пошли на такой шаг из-за переноса Олимпиады на 2021 год, а также угрозы распространения коронавируса.

Согласно новому расписанию турнира, он пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года. В это же время пройдет Кубок Америки, который изначально был запланирован на 2021 год.

Что касается отбора на Олимпиаду, то он пройдет с 22 июня по 4 июля 2021 года, а квалификация чемпионата мира состоится в августе 2022 года.

Добавим, что женский чемпионат Европы проведут с 17 по 27 июня 2021 года, а Кубок Америки – с 20 по 27 июня 2021 года.