НБА и профсоюз игроков договорились о продлении моратория на сделки

Журналист The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в твиттере сообщил, что Национальная баскетбольная ассоциация и профсоюз игроков НБА (NBPA) договорились о продлении на неопределенный срок моратория на сделки.
Запрет действует не только на обмены, но и на использование опций о продлении контрактов.
Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 12 марта после того, как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера обнаружили коронавирус.
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