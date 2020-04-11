Клубы НБА попросят перенести драфт 2020 года из-за коронавируса Клубы НБА выступают за перенос драфта 2020 года.

Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, поскольку во время пандемии коронавируса сбор информации о перспективных проспектах остается ограниченным, многие команды НБА надеются добиться от лиги переноса даты драфта с 25 июня на 1 августа.

Напомним, что НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Такое решение было принято после положительного результата теста центрового «Юты» Руди Гобера.