Этторе Мессина: Сомневаюсь, что сезон Евролиги получится возобновить Бывший тренер ЦСКА с прошлого года возглавляет «Олимпию Милан».

Этторе Мессина в интервью Sportando выразил серьезные сомнения по поводу того, что Евролиге удастся завершить сезон-2019/20. Проблема не только в коронавирусе, но и в том, что нет нормального авиасообщения, а также будет трудно организовать возвращение баскетболистов из США в Европу.

«Мне кажется, возобновить сезон будет очень сложно, если вообще получится – заявил Мессина. – В Италии можно передвигаться на автобусе, если только вам не предстоит матч на Сардинии или где-нибудь в Бриндизи.

Но Евролига может возобновиться лишь через два-три месяца, да и то, если ситуация станет стабильной. Однако сейчас это просто невозможно спланировать. Маловероятно, что 18 команд смогут летать по всей Европе. Сложно представить и то, что игроки из США сейчас вернутся в команды».

До паузы из-за пандемии коронавируса в Евролиге удалось провести 28 туров регулярного чемпионата из 34. «Олимпия Милан» занимает 12-е место, одержав 12 побед.

Руководство Евролиги ранее заявляло о намерении доиграть все оставшиеся матчи регулярного чемпионата, а также провести в полном объеме плей-офф.