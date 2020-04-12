Источник: Куфос покинет ЦСКА Греческий центровой выступает в составе армейцев с прошлого года.

Коста Куфос с большой долей вероятности покинет московский ЦСКА.

«РИА Новости» сообщает, что греческого центрового в составе армейцев заменит серб Никола Милутинов. 25-летний игрок греческого «Олимпиакоса» станет свободным агентом летом 2020 года, после чего заключит трехлетний контракт с армейцами.

Бывший игрок «Сакраменто Кингз» Куфос перешел в ЦСКА в прошлом году и по информации портала Eurohoops является самым высокооплачиваемым игроком московского клуба. В нынешнем сезоне Евролиги 31-летний грек провел 17 матчей, набирая в среднем по 3,7 очка и делая по 2,8 подбора.

Милутинов провел в регулярном чемпионате Евролиги 24 матча, набирая в среднем по 10,3 очка и делая 8,2 подбора.