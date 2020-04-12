Владелец «Хьюстона»: Я уволил 45 тысяч человек ради их же блага Капитал Тилмана Фертитты оценивается в 4,5 миллиарда долларов.

Владелец клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Тилман Фертитта заявил, что во время пандемии коронавируса уволил 45 тысяч человек ради их же блага.

«Я пережил кризисы 1987, 2000 и 2008 годов, – рассказал Фертитта в интервью The Daily Mail. – Сокращая людей ты делаешь им одолжение, потому что сначала они получат пособие по сокращению, а затем они становятся первыми в очереди из безработных. Я научился этому трюку много лет назад. Экономическая ситуация не оставила мне выбора. Нам всем приходится сокращать персонал в течение года. Но тут приходится закрывать целый бизнес. У тебя есть парки развлечений, рестораны, баскетбольный клуб, казино и все они в итоге закрыты. Фантастика.

Людям трудно понять, что мы оплачиваем вчерашние счета сегодняшними средствами. И если нас закрыли хотя бы на двое суток, я по-прержнему должен выплачивать зарплаты и пособия по сокращению, в моем случае – это 100 миллионов долларов. Мои общие расходы на зарплату работников – 1,5 миллиарда».

Помимо баскетбольного клуба 62-летний Фертитта владеет компанией Landry's, Inc., которой принадлежат более 600 ресторанов, отелей, казино и развлекательных центров в 35 штатах и округе Колумбия.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта. «Хьюстон» занимает 6-е место в Западной конференции, одержав 40 побед в 64 матчах.