Президент УНИКСа: Лишь бы эпидемия не задавила экономику, иначе будет не до баскетбола и футбола

Президент казанского баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачев рассказал о том, как нынешняя ситуация может повлиять на российский спорт.
«Мы со всеми в клубе рассчитались, всех отпустили, – рассказал Богачев в интервью ТАСС. –Неизвестно, что будет с Еврокубком – сидим, ждем решения. Но сейчас не это главное – лишь бы эпидемия не задавила экономику. Если это случится, то всем будет не до баскетбола и не до футбола. Поэтому сейчас главное, лишь бы страна родная жила.
Пандемия опустит цены на многих игроков, на их зарплаты до каких-то разменных пределов».
Единая лига ВТБ 27 марта объявила о досрочном завершении сезона, однако руководство Евролиги пока еще надеется возобновить регулярный чемпионат Евролиги и провести плей-офф Еврокубка. В четвертьфинале второго по статусу турнира континента УНИКС должен сыграть с белградским «Партизаном».
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