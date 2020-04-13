Центровой «Миннесоты» Таунс потерял маму из-за коронавируса

Сегодня, 13 апреля скончалась Жаклин Таунс, мать баскетболиста «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса.
Отмечается, что женщина умерла в результате коронавируса. Она поступила в больницу из-за осложнений, вызванных инфекцией, и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, однако, врачи не смогли спасти ее.
Ранее сообщалось, что и отец Таунса также заразился коронавирусом, однако, о его состоянии нет никакой информации.
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