«Парма» продлила контакт с Максвитисом Литовец тренирует пермскую команду с июня прошлого года.

Генеральный директор «Пармы» Александр Башминов сообщил о том, что пермский клуб продлил контракт с 42-летним литовским тренером Казисом Максвитисом.

«Мы воспользовались опцией в контракте Максвитиса и продлили его соглашение. Тренер остается в команде на следующий сезон», – заявил Башминов в интервью «Известиям».

На момент приостановки чемпионат Единой лиги ВТБ «Парма» занимала восьмое место. Лига приняла решение завершить сезон досрочно из-за пандемии коронавируса.