«Парма» продлила контакт с Максвитисом

Генеральный директор «Пармы» Александр Башминов сообщил о том, что пермский клуб продлил контракт с 42-летним литовским тренером Казисом Максвитисом.
«Мы воспользовались опцией в контракте Максвитиса и продлили его соглашение. Тренер остается в команде на следующий сезон», – заявил Башминов в интервью «Известиям».
На момент приостановки чемпионат Единой лиги ВТБ «Парма» занимала восьмое место. Лига приняла решение завершить сезон досрочно из-за пандемии коронавируса.
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