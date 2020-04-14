Нандо Де Коло: Доиграть сезон Евролиги будет глупостью Бывший атакующий защитник ЦСКА выступает за «Фенербахче».

Французский баскетболист «Фенербахче» Нандо Де Коло заявил о том, что здоровье, важнее экономические интересов, а потому не стоит доигрывать сезон Евролиги.

«Я вижу, что Евролига продолжает говорить о том, что мы доиграем сезон. Но мне кажется, что это будет глупостью. Я понимаю, что отмена сезона создаст финансовые проблемы. Однако нужно думать об игроках. Самое важное – это здоровье», – заявил Де Коло в интервью La Voix Du Nord.

До паузы из-за пандемии коронавируса в Евролиге удалось провести 28 туров регулярного чемпионата из 34.

Руководство Евролиги ранее заявляло о намерении доиграть все оставшиеся матчи регулярного чемпионата, а также провести в полном объеме плей-офф.

В турнире выступает три российских клуба – ЦСКА, «Химки» и «Зенит». «Фенербахче» после 28 матчей занимает 8-е место, одержав 13 побед.