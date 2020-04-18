В НБА не могут назвать даже ориентировочные сроки возобновления сезона Регулярный чемпионат был приостановлен 11 марта.

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер признал, что у лиги на данный момент нет никаких четких планов по поводу возможного завершения сезона, прерванного пандемией коронавируса.

«Мы полагаемся на мнение специалистов из сферы здравоохранения, – цитирует Сильвера AP. – В текущей ситуации мы не в праве принимать какие-либо решения. И пока неясно, когда мы сможем их принимать.

Мы ждем, когда количество инфицированных значительно снизится, и когда появится общедоступный метод тестирования. Когда будет вакцина. Сейчас слишком много неизвестных элементов. Из-за этого мы не можем сказать точно, что ждет лигу в будущем.

Мы рассматриваем все возможные варианты. Да, нам уже предлагали играть при пустых трибунах. Но мы не предпринимаем никаких действий. Пока что в отношении вируса слишком много неопределенности. У нас нет четкой даты возобновления сезона. Пока не будет нужного количества данных, никакой четкой даты не будет».

Напомним, что регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера.