ЦСКА потерял 450 миллионов рублей из-за досрочного завершения сезона Единой лиги ВТБ О финансовых трудностях армейцев рассказал президент московского клуба.

Решение о досрочном завершение сезона из-за пандемии коронавируса Единой лиги ВТБ было принято 26 марта. О том, как эта ситуация сказалась на бюджете московского ЦСКА, рассказал президент клуба Андрей Ватутин.

«Этот сезон мы дотянем, и денег хватит, – цитирует Ватутина РБК. – Думаю, потери клуба в этом сезоне достигли 450 миллионов рублей, а что будет в следующем, предсказать почти невозможно.

Вы сознаете, с какими сложностями столкнулся «Аэрофлот», и, конечно, я хочу быть оптимистом в части продолжения отношений с авиакомпанией. Но я всегда реалист и понимаю, что им это будет сложно сделать».

Отметим, что руководство Евролиги все еще надеется завершить регулярный чемпионат и провести розыгрыш плей-офф в полном объеме. ЦСКА после 28 туров из 34 занимает четвертое место, одержав 19 побед.