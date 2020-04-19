Андрей Кириленко: Вопросом контракта с Базаревичем займемся осенью 2021 года

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о том, что вопрос о продолжении работы Сергея Базаревича будет рассмотрен в следующем году. Действующий контракт 55-летнего рассчитан до октября 2021-го, однако финальный турнир Евробаскета был перенесен на один год из-за переноса Олимпиады в Токио.
«Очевидно, что в нынешней ситуации вопрос по контракту Базаревича в РФБ не поднимался, – рассказал Кириленко в интервью «РИА Новости». – Сейчас все мы озабочены совсем другими проблемами. В федерации довольны работой Базаревича с национальной командой, а вопросом контракта, думаю, мы займемся уже после лета следующего года. Самый главный турнир для мужской сборной сейчас – это отбор на Игры в Токио».
Отборочные матчи баскетбольного олимпийского турнира состоятся в июне следующего года.
Базаревич работает с национальной сборной России с января 2016 года. Под его руководством команда заняла четвертое место на Евробаскете-2017, а также стала 12-й на прошлогоднем чемпионате мира в Китае.
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей Как КраСава чуть под стол не скатился от слов Семина и почти довел до драки Газзаева Главный футбольный видеоблогер страны Евгений Савин поделился секретами съемок своих выпусков и неизвестными эпизодами игровой карьеры. 19.04.2020 00:30 Футбол Григорьевская Юлия Утвердят тренеров, созовут конференцию, что еще? Чего ждать от Правления СБР В понедельник утром пройдет очередное заседание Правления Союза биатлонистов России. 19.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья «Детройт» заплатил Федорову 28 миллионов долларов за 43 матча, но отобрал мечту всей карьеры Рейтинг центров НХЛ от Виталия Славина. Топ-16. Часть III 15.04.2020 19:00 Хоккей Славин Виталий Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать в гости Француз попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях он заявил, что приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай Кокорин стал авторитетом, игроки «Краснодара» ушли в загул, Зарипову мало денег В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 19.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Потолок для «Спартака», прессинг для Скабелки. Оцениваем команды Запада Продолжаем оценивать кадровые изменения в клубах КХЛ. Сегодня речь о середняках Западной конференции, готовых замахнуться на лидерство, – «Спартаке» и «Локомотиве». 16.04.2020 16:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий