Андрей Кириленко: Вопросом контракта с Базаревичем займемся осенью 2021 года - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 апреля 2020 16:18БаскетболШарафудинов Виктор

Андрей Кириленко: Вопросом контракта с Базаревичем займемся осенью 2021 года

Специалист работает со сборной России с января 2016 года.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о том, что вопрос о продолжении работы Сергея Базаревича будет рассмотрен в следующем году. Действующий контракт 55-летнего рассчитан до октября 2021-го, однако финальный турнир Евробаскета был перенесен на один год из-за переноса Олимпиады в Токио.

«Очевидно, что в нынешней ситуации вопрос по контракту Базаревича в РФБ не поднимался, – рассказал Кириленко в интервью «РИА Новости». – Сейчас все мы озабочены совсем другими проблемами. В федерации довольны работой Базаревича с национальной командой, а вопросом контракта, думаю, мы займемся уже после лета следующего года. Самый главный турнир для мужской сборной сейчас – это отбор на Игры в Токио».

Отборочные матчи баскетбольного олимпийского турнира состоятся в июне следующего года.

Базаревич работает с национальной сборной России с января 2016 года. Под его руководством команда заняла четвертое место на Евробаскете-2017, а также стала 12-й на прошлогоднем чемпионате мира в Китае.

Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Джокович пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом в провинции Бергамо Андрей Рублев: Морально уже готов к отмене сезона «Соревнования никогда не прекращаются». Джокович сыграл в теннис сковородкой (видео)
Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей
Как КраСава чуть под стол не скатился от слов Семина и почти довел до драки Газзаева Главный футбольный видеоблогер страны Евгений Савин поделился секретами съемок своих выпусков и неизвестными эпизодами игровой карьеры. 19.04.2020 00:30 Футбол Григорьевская Юлия
Утвердят тренеров, созовут конференцию, что еще? Чего ждать от Правления СБР В понедельник утром пройдет очередное заседание Правления Союза биатлонистов России. 19.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег
Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
«Детройт» заплатил Федорову 28 миллионов долларов за 43 матча, но отобрал мечту всей карьеры Рейтинг центров НХЛ от Виталия Славина. Топ-16. Часть III 15.04.2020 19:00 Хоккей Славин Виталий
Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать в гости Француз попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях он заявил, что приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай
Кокорин стал авторитетом, игроки «Краснодара» ушли в загул, Зарипову мало денег В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 19.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Потолок для «Спартака», прессинг для Скабелки. Оцениваем команды Запада Продолжаем оценивать кадровые изменения в клубах КХЛ. Сегодня речь о середняках Западной конференции, готовых замахнуться на лидерство, – «Спартаке» и «Локомотиве». 16.04.2020 16:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Новости
17:16 Футбол Шюррле помог Тедеско улететь в Германию на частном самолете
16:55 Футбол «Монако» сделает предложение Мертенсу
16:31 Футбол РПЛ планирует возобновить чемпионат либо в середине июня, либо в июле
16:29 Футбол ЦСКА с двумя россиянами в составе победил «Локомотив»
16:27 Хоккей Основин на два года продлил контракт с «Трактором»
16:18 Баскетбол Андрей Кириленко: Вопросом контракта с Базаревичем займемся осенью 2021 года
15:58 Лыжный спорт Глеб Ретивых: Были возможности оказаться на подиуме не один раз, но всегда чего-то не хватало
15:45 Футбол Эмре Джан: Сарри никогда не давал мне шанса
15:34 Футбол Валерий Фролов: Информация о том, что «Шинник» может сняться с ФНЛ, неверна
15:16 Хоккей Илья Аркалов: В плей-офф «Спартаку» чуть-чуть не хватило, но ничего страшного, не все сразу дается
15:01 Хоккей Вячеслав Быков: Думаю, Капризов пойдет по стопам ребят, уже сделавших себе имя в НХЛ
14:46 Футбол «Севилья» заинтересована в трансфере Азмуна
14:31 Футбол Руслан Нигматуллин: Вполне логично, что «Спартак» не захотел выкупать трансфер Шюррле
14:14 Футбол Игроки ФК «Ухань» вернулись в родной город (видео)
13:55 Футбол Жиру согласовал с «Интером» условия личного контракта
13:38 Футбол В «Ювентусе» считают Кейна идеальной заменой Игуаину
13:20 Хоккей «Металлург» продлил контракт с Антипиным
13:05 Хоккей Илья Ковальчук: Дело не только в том, что Овечкин мой друг, у «Вашингтона» есть шанс выиграть Кубок
12:47 Футбол «Ювентус» рассматривает Зидана в качестве главного тренера команды на следующий сезон
12:32 Футбол Стипе Плетикоса: После долгого перерыва у многих будет риск получить травму
Don't trust the words... Those who have lost their work cannot receive the promised unemployment benefits
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Неделя Ростова: вера на самоизоляции и расширение географии COVID-19
«Поначалу было страшновато». Как тагильчанин провел 14 дней самоизоляции в Беларуси
В Тюмени на 19 апреля выявлено 42 новых заболевших коронавирусом
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика