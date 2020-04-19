Андрей Кириленко: Вопросом контракта с Базаревичем займемся осенью 2021 года Специалист работает со сборной России с января 2016 года.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о том, что вопрос о продолжении работы Сергея Базаревича будет рассмотрен в следующем году. Действующий контракт 55-летнего рассчитан до октября 2021-го, однако финальный турнир Евробаскета был перенесен на один год из-за переноса Олимпиады в Токио.

«Очевидно, что в нынешней ситуации вопрос по контракту Базаревича в РФБ не поднимался, – рассказал Кириленко в интервью «РИА Новости». – Сейчас все мы озабочены совсем другими проблемами. В федерации довольны работой Базаревича с национальной командой, а вопросом контракта, думаю, мы займемся уже после лета следующего года. Самый главный турнир для мужской сборной сейчас – это отбор на Игры в Токио».

Отборочные матчи баскетбольного олимпийского турнира состоятся в июне следующего года.

Базаревич работает с национальной сборной России с января 2016 года. Под его руководством команда заняла четвертое место на Евробаскете-2017, а также стала 12-й на прошлогоднем чемпионате мира в Китае.