Мозгов: «Движение вверх» – ужаснейший фильм. История, пересказанная там, не является правдой

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал о своем отношении к фильму «Движение вверх».
«Ужаснейший фильм! До последнего, признаюсь, не хотел его смотреть. Конечно, слышал много отзывов – и негативных, и хороших. В итоге пришлось сесть, посмотреть. Мне не понравилось. Даже не говорю, что история, пересказанная там, не является правдой.
Ни с кем из участников я не знаком. Но художественная часть картины – полный провал. Это же не фантастический фильм, Мarvel какой-то. Там ребята летают, чего-то сверху забивают. Я такого даже в НБА не видел. Мне показалось, создатели фильма посмотрели, как делают в Америке, и захотели снять что-то похожее.
В США много хороших фильмов, снятых по реальному сюжету: какой-нибудь супергерой, возвращение команды… Неважно, насколько все это правдиво, все-таки художественное произведение. «Движение вверх», наверное, захотели снять так же, как делают в Америке. А надо было сделать что-то свое», – цитирует Мозгова «Петербургский дневник».
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