НБА планирует на следующей неделе разрешить клубам открыть тренировочные базы для игроков В следующую пятницу, 1 мая, НБА разрешит клубам открыть в штатах и муниципалитетах тренировочные помещения для игроков.

Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, игроки смогут приступить к добровольным индивидуальным тренировкам вне дома уже на следующей неделе.

Отмечается, что командам по-прежнему будет запрещено проводить групповые тренировки или организованные командные мероприятия.

Ранее комиссар НБА Адам Сильвер признал, что у лиги на данный момент нет никаких четких планов по поводу возможного завершения сезона, прерванного пандемией коронавируса.

Напомним, что регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера.