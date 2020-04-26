НБА планирует на следующей неделе разрешить клубам открыть тренировочные базы для игроков

Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, игроки смогут приступить к добровольным индивидуальным тренировкам вне дома уже на следующей неделе.
Отмечается, что командам по-прежнему будет запрещено проводить групповые тренировки или организованные командные мероприятия.
Ранее комиссар НБА Адам Сильвер признал, что у лиги на данный момент нет никаких четких планов по поводу возможного завершения сезона, прерванного пандемией коронавируса.
Напомним, что регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера.
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