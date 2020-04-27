НБА отложила открытие тренировочных баз до 8 мая НБА сдвинула сроки открытия тренировочных баз для индивидуальных занятий игроков, по крайней мере, на одну неделю.

Как сообщает пресс-служба лиги, открытие тренировочных баз планируется на пятницу, 8 мая. Но это не окончательное решение, и сроки вновь могут быть передвинуты, если того потребует ситуация.

Отмечается, что после открытия тренировочных баз будут действовать следующие ограничения: на площадке одновременно могут присутствовать не более четырех человек, в занятиях не могут принимать участия тренеры.

Ранее сообщалось, что лига планирует разрешить клубам открыть тренировочные базы для индивидуальных занятий баскетболистов с 1 мая.