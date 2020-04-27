НБА отложила открытие тренировочных баз до 8 мая

Как сообщает пресс-служба лиги, открытие тренировочных баз планируется на пятницу, 8 мая. Но это не окончательное решение, и сроки вновь могут быть передвинуты, если того потребует ситуация.
Отмечается, что после открытия тренировочных баз будут действовать следующие ограничения: на площадке одновременно могут присутствовать не более четырех человек, в занятиях не могут принимать участия тренеры.
Ранее сообщалось, что лига планирует разрешить клубам открыть тренировочные базы для индивидуальных занятий баскетболистов с 1 мая.
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