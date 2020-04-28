Павел Астахов: Непонятно, станут ли «Химки» участником Евролиги в следующем сезоне Сезон в Единой лиге ВТБ был завершен досрочно, а чемпион не был объявлен.

Генеральный менеджер БК «Химки» Павел Астахов рассказал о том, что пока не известно, станет ли подмосковный клуб участником Евролиги в сезоне-2020/21.

Об этом Астахов рассказал в интервью порталу «Подмосковье сегодня»:

«После решения Единой лиги ВТБ не присваивать звание чемпиона Российская федерация баскетбола сейчас не знает, как ей поступить: назначать ли чемпиона и призеров, исходя из таблицы на момент окончания игр? А от этой классификации зависит отбор в еврокубки на следующий сезон.

Мы не понимаем, будут ли «Химки» участником Евролиги в следующем сезоне. У 11 клубов есть постоянные лицензии, еще семь руководство Евролиги объявит позже. Обычно они эти семь команд определяли до конца июня. На этот раз руководитель Евролиги Жорди Бертомеу сказал лишь, что до конца мая они точно определятся, будет ли доигран сезон. Наша судьба не ясна».

Напомним, что 27 марта руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ и клубы приняли решение о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса. На момент окончания турнира лидером таблицы были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.

До вынужденной паузы в соревнованиях в регулярном чемпионате Евролиги было сыграно 28 туров из 34. «Химки» занимают седьмое место, одержав 13 побед.