Матчи Евролиги могут доиграть в июле в Афинах, Белграде или Каунасе - Советский спорт
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30 апреля 2020 16:46БаскетболШарафудинов Виктор

Матчи Евролиги могут доиграть в июле в Афинах, Белграде или Каунасе

Регулярный чемпионат был прерван после 28 туров.

Руководство Евролиги по-прежнему не планирует досрочно заканчивать сезон-2019/20. В данный момент рассматривается возможность проведения оставшихся матчей в Афинах (Греция), Белграде (Сербия) или Каунасе (Литва).

Газета El Mundo Deportivo сообщает, что представители Евролиги обратились к руководителям «Олимпийского стадиона» в Афинах и арены «Мира и дружбы» в Пирее по поводу возможности проведения матчей с 4 по 26 июля.

Евролига планирует окончательно определиться с планами завершения сезона-2019/20 не позднее 24 мая. В случае возобновления соревнований, скорее всего, будут доиграны все оставшиеся 6 туров регулярного чемпионата, а плей-офф проведут в формате «Финала восьми» в одном городе.

Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 28 туров из 34. В турнире выступают три российских клуба ЦСКА, «Химки» и «Зенит».

А вот в Единой лиге ВТБ сезон был завершен досрочно без объявления чемпиона.

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