Врач ЦСКА помещен в Коммунарку с коронавирусом Положительный тест на COVID-19 сдал Роман Абжелилов.

«Врач команды госпитализирован в больницу в Коммунарке. Мы все переживаем за Романа, желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения домой», - сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

Напомним, что Единую лигу ВТБ (которая заменяет для ЦСКА чемпионат России) было решено не доигрывать без определения лучшей команды. Возобновление розыгрыша Евролиги-2019/20, в которой армейцы защищают прошлогодний титул, остается под вопросом.