Бывший защитник сборной России Бекки Хэммон может возглавить «Нью-Йорк Никс»

По информации New York Post, Хэммон входит в число главных кандидатов на пост наставника «Никс» и может стать первой женщиной, которая возглавит клуб НБА.
Напомним, что в 2008 году американская баскетболистка получила российское гражданство и в составе сборной России завоевала бронзовые медали Олимпиады в Пекине.
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