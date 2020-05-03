Бывший защитник сборной России Бекки Хэммон может возглавить «Нью-Йорк Никс» - Советский спорт
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03 мая 2020 10:44Баскетбол

Бывший защитник сборной России Бекки Хэммон может возглавить «Нью-Йорк Никс»

Руководство клуба НБА рассматривает кандидатуру Бекки Хэммон в качестве кандидата на пост главного тренера команды.

По информации New York Post, Хэммон входит в число главных кандидатов на пост наставника «Никс» и может стать первой женщиной, которая возглавит клуб НБА.

Напомним, что в 2008 году американская баскетболистка получила российское гражданство и в составе сборной России завоевала бронзовые медали Олимпиады в Пекине.

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