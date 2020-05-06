НБА собирается разрешить клубам возобновить тренировки с 8 мая - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 мая 2020 09:08БаскетболШарафудинов Виктор

НБА собирается разрешить клубам возобновить тренировки с 8 мая

Баскетболистам позволят проводить занятия в штатах, где ослабили режим карантина.

Национальная баскетбольная ассоциация уведомила клубы о намерении позволить открыть тренировочные базы в тех штатах, где власти смягчили карантинные меры, введенные изз-за пандемии коронавируса.

Об этом у себя в твиттере сообщил журналист The New York Times Марк Стейн.

С 1 мая карантин ослабили в штатах Техас, Алабама, Айдахо, Айова и Мэн. В Техасе есть три команды НБА – «Даллас», «Хьюстон» и «Сан-Антонио».

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 12 марта после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера.

«Дедушку» Хелминена задвинули в защиту, вспомнили Паладьева. А Гаденыша забыли ИИХФ продолжает составлять символические пятерки мечты сборных. Там много интересного и даже абсурдного. 04.05.2020 19:13 Хоккей Домрачев Владислав
ТЩК-2020. Чего ждать дальше от Косторной, Щербаковой и Трусовой? Закрываем серию статей, посвященных первому «взрослому» сезону трех вчерашних юниорок, с ходу ставших лучшими в России и мире. 30.04.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Мария Агапова: Если надо, Уайт организует и девятый бой Хабиба с Фергюсоном Казахстанский боец рассказала о подписании контракта с UFC, тяжелых травмах, конфликтах и коррупции в боях, а также о планах написать картину собственной кровью. 03.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Александр Привалов: Не навязывайте Польховскому компромиссов Патриарх отечественного биатлона Александр Привалов – о новом тренерском штабе сборной. 22.04.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег
UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить «Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США. 01.05.2020 13:30 ММА Усачев Владислав
«А перчатки под флаг Италии. Патриот!» Россияне оценили тренировку Соловьева в боксерском ринге Телеведущий Владимир Соловьев, которого за время пандемии на дуэль вызывали Владимир Уткин и Никита Джигурда, выложил видео своих боксерских спаррингов. 05.05.2020 15:05 Бокс Сергеев Иван
Кто устал: Кудашов или СКА? Что делать армейцам со своим тренерским дуэтом С наступлением мая с новой силой возобновились разговоры о том, что СКА поменяет своего главного тренера Алексея Кудашова на его помощника Валерия Брагина.   04.05.2020 18:27 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Алексей Олейник: Некрасиво рассуждать о проблемах в России, находясь в США Российский боец UFC подтвердил, что его бой с бразильцем Вердумом пройдет на турнире, который планируется провести 9 мая в Джексонвилле (США). 30.04.2020 13:00 ММА Усачев Владислав
Новости
09:08 Баскетбол НБА собирается разрешить клубам возобновить тренировки с 8 мая
08:56 Футбол Bild: «Бавария» согласовала 5-летний контракт с Сане
08:49 Футбол Клуб второй бундеслиги «Эрцгебирге» отправил на всех на карантин всех футболистов и тренеров
08:43 Футбол Врач футбольного клуба «Сельта» считает, что Смолов вернулся в Испанию из «неопасной» страны
08:32 ММА Фергюсон обматерил Нурмагомедова
00:00 Футбол Анатолий Тимощук: Однажды кто-то пошутил над Рибери, так он взялся за дрель
23:37 Бокс Пулев пообещал жестоко избить Джошуа
23:24 Футбол Директор шотландской лиги: Наши клубы будут в опасности, пока не начнем играть со зрителями
23:03 Футбол «Барселона» потеряет как минимум 120 миллионов евро из-за пандемии коронавируса
22:53 Велошоссе Велосезон должен возобновиться в августе, календарь уже утвержден
22:26 Хоккей Источник: Лишь 12% игроков НХЛ считают, что сезон нужно завершить досрочно
22:11 Футбол Бывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса
21:54 Футбол ФИФА собирается разрешить пять замен на оставшуюся часть сезона-2019/20
21:49 ММА Емельяненко не отказался бы от 4-раундового боя с Тайсоном
21:44 Футбол Виллиан может перейти из «Челси» в «Тоттенхэм»
21:30 ММА Александр Емельяненко: Я не бухаю и не бухал. А то отдохнешь раз в полгода, а все знают
21:18 Шахматы Сборная России проиграла команде США во втором туре Кубка наций
21:08 Футбол Мамаев выразил готовность еще раз сходить в ресторан с Кокориным
21:07 Футбол В Испании собираются проводить матчи без зрителей до февраля 2021 года
20:57 Футбол Павел Мамаев: В религии я нашел защиту, укрепил свою веру, читал Библию
Exhibitions and car salons are transformed into isolators for the patients with coronavirus in Moscow
Как «коронакризис» изменил рынок вакансий в Нижнем Тагиле
На 5 мая в Оренбуржье выявлено 31 новый случай заражения коронавирусом
В Хабаровском крае количество больных COVID-19 увеличилось до 699 человек
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
УЕФА запустил процесс возврата денег за билеты на матчи ЧЕ-2020
Смолов сообщил о намерении остаться в Испании и играть за «Сельту»
Чемпионат мира по водным видам спорта перенесен на 2022 год
Хоккеист Сергей Широков перешел в «Спартак»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика