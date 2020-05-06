НБА собирается разрешить клубам возобновить тренировки с 8 мая Баскетболистам позволят проводить занятия в штатах, где ослабили режим карантина.

Национальная баскетбольная ассоциация уведомила клубы о намерении позволить открыть тренировочные базы в тех штатах, где власти смягчили карантинные меры, введенные изз-за пандемии коронавируса.

Об этом у себя в твиттере сообщил журналист The New York Times Марк Стейн.

С 1 мая карантин ослабили в штатах Техас, Алабама, Айдахо, Айова и Мэн. В Техасе есть три команды НБА – «Даллас», «Хьюстон» и «Сан-Антонио».

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 12 марта после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера.