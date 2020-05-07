Владелец «Далласа» призвал не торопиться с открытием тренировочных центров В Техасе не спешат следовать рекомендациям Национальной баскетбольной ассоциации.

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кубан считает, что открывать тренировочные центры 8 мая преждевременно.

«Проблема в том, что, поскольку мы не можем проверять людей, нельзя гарантировать безопасность кому бы то ни было, будь то баскетболисты или кто-то еще, – цитирует Кубкана Clutch Points. – Несмотря на то что мы попытаемся принять все возможные меры предосторожности, это того не стоит, особенно когда наши парни самостоятельно тренируются. Я не думаю, что риск оправдан».

Напомним, что с 1 мая президент США Дональд Трамп рекомендовал ослабить карантинные меры в штатах, где эпидемиологическая ситуация не столь тяжела, а НБА рекомендовала каждому клубу по возможности возобновлять тренировочный процесс с 8 мая там, если на это есть разрешение властей.

Техас, представленный в НБА «Далласом», «Хьюстоном» и «Сан-Антонио» входит в число тех штатов, где ослабили ограничения.

Регулярный чемпионат был приостановлен 11 марта после того, как коронавирус нашли у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера.