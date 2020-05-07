Главные тренеры команд НБА не смогут присутствовать на тренировках Стали известны рекомендации ассоциации о возобновлении тренировочного процесса.

НБА рекомендовала клубам возобновить тренировки с 8 мая там, где для этого возможно получить разрешение властей. Однако есть ряд существенных ограничений из-за пандемии коронавируса.

ESPN сообщает, что для проведения занятий клубы смогут выбрать шесть человек из тренерского штаба (ассистентов и тренеров по развитию игроков). В то же время, главным тренерам не разрешат присутствовать в зале и наблюдать за тренировками.

На следующей неделе к тренировочному процессу собираются вернуться «Атланта», «Майами», «Милуоки» и «Лос-Анджелес Лейкерс». «Хьюстон» намерен открыть тренировочный центр 18 мая.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта.