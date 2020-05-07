НБА в пятницу 8 мая проведет видеоконференцию со всеми игроками лиги

Телеканал ESPN сообщает, что НБА назначила на пятницу 8 мая видеоконференцию с баскетболистами.
С игроками пообщаются комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер и исполнительный директор профсоюза баскетболистов (NBPA) Мишель Робертс. Сильвер и Робертс обещают ответить на любые вопросы и поощряют делиться любыми сомнениями по поводу возможно возобновления сезона.
НБА рекомендовала с 8 мая возобновить тренировочные процесс там, где для этого есть возможность получить разрешение властей.
В пятницу вернуться к тренировкам намерены «Портленд», «Детройт» и «Кливленд», а еще несколько команд намерены возобновить занятия на следующей неделе, однако многим придется подождать как минимум до 18 мая.
Напомним, что регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта.
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