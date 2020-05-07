НБА в пятницу 8 мая проведет видеоконференцию со всеми игроками лиги Несколько клубов ассоциации намерены приступить к тренировкам уже на следующей неделе.

Телеканал ESPN сообщает, что НБА назначила на пятницу 8 мая видеоконференцию с баскетболистами.

С игроками пообщаются комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер и исполнительный директор профсоюза баскетболистов (NBPA) Мишель Робертс. Сильвер и Робертс обещают ответить на любые вопросы и поощряют делиться любыми сомнениями по поводу возможно возобновления сезона.

НБА рекомендовала с 8 мая возобновить тренировочные процесс там, где для этого есть возможность получить разрешение властей.

В пятницу вернуться к тренировкам намерены «Портленд», «Детройт» и «Кливленд», а еще несколько команд намерены возобновить занятия на следующей неделе, однако многим придется подождать как минимум до 18 мая.

Напомним, что регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта.