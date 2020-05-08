Хиллиард покинет ЦСКА Скорее всего, американский баскетболист вернется в Испанию.

Ближайшим летом 27-летний легкий форвард Дэрран Хиллиард покинет ЦСКА, поскольку армейцы не намерены продлевать его контракт. Скорее всего, он продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источник в московском клубе:

«От Дэррена в ЦСКА ждали большего. В первую очередь, в те моменты, когда соперники плотно прихватывали Джеймса и у него сбивался прицел. По идее, в такие моменты Хиллиард должен был брать инициативу на себя и стать второй опцией в атаке. Такое случалось крайне редко. Поэтому клуб будет искать замену».

В Евролиге Хиллард провел 27 матчей и 12 раз выходил в стартовой пятерке. В среднем он набирал 10,6 очков, а также делал 2,4 подбора и 1,2 результативных передачи. В Единой лиге ВТБ его статистика выглядит так: 15 матчей (9 в старте), 11,9 очков, 2,7 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

Американец присоединился к ЦСКА в июле прошлого года. Сезон-2018/19 Дэрран провел в испанской «Басконии».