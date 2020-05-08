Игроков НБА с температурой в 37,2 градуса и выше не будут допускать к тренировкам Ассоциация разрешила командам возобновлять тренировки, ориентируясь на постановления местных властей.

В Национальной баскетбольной ассоциации объяснили критерии допуска игроков и сотрудников к тренировочным занятиям. Один из них температура тела.

Репортер The Athletic Шэмс Чарания в твиттере написал о том, что в занятиях не смогут принимать баскетболисты, тренеры и сотрудников с температурой 37,2 градуса по Цельсию и выше.

НБА разрешила с 8 мая возобновлять тренировки, если на то есть разрешение местных властей. Некоторые клубы собираются возобновить занятия в тренировочных центрах на следующей неделе, а многим придется подождать как минимум до 18 мая.

Регулярный чемпионат был приостановлен из-за пандемии коронавируса 11 марта.