Чемпионат Турции по баскетболу завершен досрочно Федерация баскетбола Турции объявила о досрочном завершении чемпионата страны во всех лигах.

Как сообщает пресс-служба организации, согласно решению по итогам сезона не будут объявлены чемпионы ни в одной из лиг страны. Также не будут применяться правила понижение/повышения между лигами, представительство клубов в европейских кубках будет определено в соответствии с регламентом и будет объявлены в ближайшие дни, а структура лиг на предстоящий сезон будет созданы в соответствии с положениями действующего регламента, включая финансовый надзор за клубами и порядок выдачи лицензий.

Отмечается, что решение принято с целью защиты здоровья спортсменов, менеджеров и болельщиков команд.