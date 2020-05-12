Павел Астахов: «Химки» готовы доиграть сезон Евролиги, но сложно что-либо загадывать Остаток регулярного чемпионата и плей-офф собираются провести в июле.

Генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов рассказал о ситуации с возможном возобновлением сезона в Евролиге.

«Мы находимся в постоянном контакте с Евролигой в формате видеоконференций, – рассказал Астахов в интервью «РИА Новости». – Они узнают о состоянии дел в каждом клубе. У нас все игроки на самоизоляции, тренируются дома, кто как может. Если сезон будет продолжен, все вернутся. Но, опять же, непонятно, каким образом это может произойти, ведь въезд иностранцев в Россию приостановлен на неопределенный срок.

Конечно, мы все уже давно соскучились по баскетболу. Если будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы в выбранном Евролигой месте, все мы с удовольствием бы доиграли сезон.

Безусловно, в плане реализации это очень сложно, и прогноз никто дать не может. Вся ситуация очень сложная, ведь во многих странах до сих пор карантин. Как я понимаю, есть проблема и с американскими игроками, которым будет не так просто покинуть территорию США. По-прежнему сложно что-либо загадывать».

После 28 матчей из 34 «Химки» занимают седьмое место в турнирной таблице с 13 победами. В турнире выступают еще два российских клуба: ЦСКА (4-е место, 19 побед) и «Зенит» (17-е, 8).

Руководство Евролиги по-прежнему надеется доиграть оставшиеся матчи регулярного чемпионата в июле и провести плей-офф в формате «финала восьми».

Сезон в Единой лиге ВТБ был завершен досрочно без объявления чемпиона.