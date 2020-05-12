Профсоюз игроков НБА проводит опрос среди баскетболистов о возобновлении сезона

Журналист ESPN Эдриан Воджнаровски на своей странице в твиттере сообщил о том, что профсоюз игроков Национальной баскетбольной ассоциации организовал опрос среди баскетболистов с целью выяснить, хотят ли они попытаться возобновить сезон.
По поводу своей готовности играть в случае возобновления чемпионата нужно ответить просто: «да» или «нет». Результаты опроса разглашать не будут.
C 8 мая НБА разрешила командам возобновлять тренировки после получения разрешения властей в тех штатах, где ослабили карантинные меры.
Регулярный чемпионат был приостановлен из-за пандемии коронавируса 11 марта.
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