Профсоюз игроков НБА проводит опрос среди баскетболистов о возобновлении сезона Ответить нужно «да» или «нет».

Журналист ESPN Эдриан Воджнаровски на своей странице в твиттере сообщил о том, что профсоюз игроков Национальной баскетбольной ассоциации организовал опрос среди баскетболистов с целью выяснить, хотят ли они попытаться возобновить сезон.

По поводу своей готовности играть в случае возобновления чемпионата нужно ответить просто: «да» или «нет». Результаты опроса разглашать не будут.

C 8 мая НБА разрешила командам возобновлять тренировки после получения разрешения властей в тех штатах, где ослабили карантинные меры.

Регулярный чемпионат был приостановлен из-за пандемии коронавируса 11 марта.