Звезды НБА договорились поддержать возобновление сезона

Как сообщает Yahoo! Sports со ссылкой на собственные источники, в обсуждении приняли участие президент ассоциации игроков Крис Пол, Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо, Кавай Ленард, Стефен Карри, Дэмиан Лиллард и Рассел Уэстбрук.
Ожидается, что решение группы будет иметь значительный вес в процессе принятия решения о возобновлении чемпионата для остальных игроков лиги.
Напомним, что ранее ESPN сообщил, что представители ассоциации игроков начали неофициальный опрос игроков о возобновлении сезона.
Ранее комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что он не может гарантировать безопасность игроков, если игра возобновится, но заверил их, что лига сделает все возможное, чтобы обеспечить максимально возможные условия безопасности.
Добавим, что регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта из-за пандемии коронавируса.
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