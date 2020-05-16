Врач ЦСКА скончался из-за коронавирусной инфекции - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 мая 2020 14:06БаскетболГичунцев Артур

Врач ЦСКА скончался из-за коронавирусной инфекции

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 16 мая ушел из жизни врач московского ЦСКА Роман Абжелилов. Отмечается, что он умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от CSKA Moscow (@cskabasket)

«Сегодня не стало нашего доброго и всегда отзывчивого друга, коллеги, блестящего доктора и отличного семьянина Романа Абжелилова. Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией… Роме было 44 года. У него остались жена и двое детей.

Покойся с миром, друг. Глубочайшие соболезнования родным и близким от всех армейцев, и всех тех, кому Роман помог справиться с проблемами со здоровьем… Он был прекрасным человеком и всеобщим любимцем… Это большая потеря для всех нас…» – говорится в сообщении на официальном сайте армейцев.

ЦСКА также выложил реквизиты для оказания материальной помощи семье специалиста, приложив номер банковской-карты Сбербанка – 2202 2017 5271 7039 (дочь Софья).

И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Драчев отправил письма с критикой решений правления СБР во все региональные федерации Валерий Польховский: Королькевич возмущен обвинениями Драчева Владимир Драчев: СБР закрыл часть долгов перед сотрудниками
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
«Фергюсон сделал несколько глупых вещей. Например – согласился на бой с Гэтжи» (ВИДЕО) Боец смешанного стиля Александр Волков в очередном выпуске Sportcast рассказал о поединке Джастина Гэтжи с Тони Фергюсоном, правилах UFC и своих гонорарах. 13.05.2020 20:00 ММА Григорьевская Юлия
Рейтинг наездов. Панарин и коррупция, подзатыльник «Крыльям» от Кремля, «автомат» Уткина Герои нашего хит-парада несколько поумерили свой пыл за последнюю неделю – очевидно, вышли на плато. Но коронавирусное обострение все еще продолжается. 13.05.2020 23:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Еще по теме:
Панарин – лучший российский хоккеист в истории «Нью-Йорк Рейнджерс» «Он был опустошен». Глава UFC рассказал о состоянии Нурмагомедова Фергюсон поблагодарил Нурмагомедова за поддержку
Все за деньги, а мы – за идею. Почему вернулся российский футбол Исполком РФС 15 мая объявил о возобновлении чемпионата России-2019/20 с 21 июня. Финал Кубка страны намечен на 25 июля. Но вопросы-то остаются. 15.05.2020 18:20 Футбол Кузнецов Дмитрий
Характер нордический, беспощадны к врагам. Рейтинг ненависти немецкого футбола В день рестарта чемпионата Германии вспоминаем главных врагов каждого клуба бундеслиги-2019/20. 16.05.2020 11:10 Футбол Сергеев Иван
Бундеслига против расчеловечивания. Колонка Отара Кушанашвили Наш обозреватель и пламенный трибун поет песнь немецкому футболу накануне рестарта одного из топ-чемпионатов. 15.05.2020 20:49 Футбол Кушанашвили Отар
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Что ждет хоккеиста Морозова? Он насмерть сбил велосипедиста Нападающий «Северстали» Егор Морозов на своем BMW совершил наезд на 55-летнего велосипедиста на одной из улиц в Тольятти. Пострадавший скончался. 13.05.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
Депутат Госдумы ставит в пример НХЛ, но предлагает государству финансировать профессионалов КХЛ Хоккейный обозреватель «Советского спорта» вновь призывает государство отказаться от финансирования профессионального спорта. 14.05.2020 18:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
14:22 Футбол Опубликована фотография новой формы «Реала»
14:06 Баскетбол Врач ЦСКА скончался из-за коронавирусной инфекции
13:47 Футбол Безуглов объяснил, при каких условиях футболисты РПЛ могут избежать травм
13:25 Хоккей Вратарь сборной Швеции Лассинантти стал игроком «Сочи»
13:10 Футбол Овчинников – об уходе Семина: Не хочу никого обвинять, но к таким людям должно быть уважение
12:46 Футбол Источник: «Авангард» по своей инициативе покинул ФНЛ
12:31 ММА Андрей Орловский: Ковальчук поздравил с победой, поднял пивко за меня
12:13 Футбол СМИ: Мбаппе отказался от трансфера в «Реал» этим летом
11:56 ММА Экс-чемпион UFC Вердум: Олейник удивил, его невозможно не уважать
11:43 Футбол Александр Хацкевич: До конца года матчи пройдут без зрителей? Для Волгограда это будет катастрофа
11:26 Хоккей Владимир Крикунов: Шипачев соображает быстрее. Все еще думают, а он уже действует
11:10 Футбол «Ливерпуль» готов заплатить за воспитанника «Реала» 45 млн евро
10:49 Футбол Серию А могут доиграть в формате плей-офф
10:29 Футбол Кокорин останется в «Сочи» до конца текущего сезона
10:14 Хоккей Панарин – лучший российский хоккеист в истории «Нью-Йорк Рейнджерс»
09:58 Футбол Тихонов поддержал решение РФС о досрочном завершении ФНЛ
09:40 ММА «Он был опустошен». Глава UFC рассказал о состоянии Нурмагомедова
09:22 Хоккей Овечкин – о возобновлении НХЛ: Непонятно, как все это будет происходить
09:07 ММА Фергюсон поблагодарил Нурмагомедова за поддержку
08:48 ММА Андрей Орловский: Ковингтон – пес паршивый. Жаль, что его не было в зале
Незамеченная сенсация: российские ученые разгадали тайну колец Сатурна
«А предателям памятники ставят?» Что думают тагильчане о монументе чехословакам
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Первая смерть от ковида, цинковые гробы, сдвинутые ЕГЭ: итоги недели в Карелии
В Белгороде и Ракитянском районе за сутки нашли больше всего заражённых COVID–19
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика