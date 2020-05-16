Врач ЦСКА скончался из-за коронавирусной инфекции Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 16 мая ушел из жизни врач московского ЦСКА Роман Абжелилов. Отмечается, что он умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CSKA Moscow (@cskabasket) 16 Май 2020 в 3:30 PDT

«Сегодня не стало нашего доброго и всегда отзывчивого друга, коллеги, блестящего доктора и отличного семьянина Романа Абжелилова. Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией… Роме было 44 года. У него остались жена и двое детей.

Покойся с миром, друг. Глубочайшие соболезнования родным и близким от всех армейцев, и всех тех, кому Роман помог справиться с проблемами со здоровьем… Он был прекрасным человеком и всеобщим любимцем… Это большая потеря для всех нас…» – говорится в сообщении на официальном сайте армейцев.

ЦСКА также выложил реквизиты для оказания материальной помощи семье специалиста, приложив номер банковской-карты Сбербанка – 2202 2017 5271 7039 (дочь Софья).