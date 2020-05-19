Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана ушли с молотка за 560 тыс. долларов - Советский спорт
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19 мая 2020 14:59Баскетбол

Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана ушли с молотка за 560 тыс. долларов

Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана Air Jordan 1s от Nike реализовали в рамках аукциона Sotheby’s за пятьсот шестьдесят тысяч долларов, что составляет примерно сорок один миллион рублей. Эти данные приводятся на портале аукционного дома.

«Новые известия» пишут, что в восемьдесят четвертом году компания Nike подарила Майклу Джордану свою собственную линию обуви и одежды. Она сыграла ключевое значение для спортсмена, согласившегося подписать контракт с Nike.

Отмечается, что победитель аукциона получил кроссовки, выполненные в красном, белом и черном цветах, с личной подписью Джордана. В этой обуви спортсмен провел свой первый сезон в «Чикаго Буллз».

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