Павел Астахов: Если у Шведа будет предложение из НБА, удержать его в «Химках» будет непросто - Советский спорт
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19 мая 2020 23:42БаскетболШарафудинов Виктор

Павел Астахов: Если у Шведа будет предложение из НБА, удержать его в «Химках» будет непросто

Алексей выступает за подмосковную команду с 2015 года.

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал о том, что клубу будет сложно сохранить в составе своего лидера Алексея Шведа, если 31-летний атакующий защитник получит серьезное предложение из НБА.

«Я думаю, за то время, что Алексей выступает за «Химки», он уже понял, что это его клуб, – сообщил Астахов в интервью «Российской газете». – Здесь ему должно быть комфортно как в игровом, так и в человеческом плане. Он наш лидер: даже когда приобретаем новых игроков, иногда консультируемся с Алексеем. То есть это не просто высокооплачиваемый игрок, а часть нашей команды, причем очень важная. И, конечно, мы хотим, чтобы он остался в «Химках» и дальше приносил радость нам и нашим болельщикам своей игрой. На данный момент предварительные переговоры с его представителями были проведены.

Сейчас из-за той же ситуации с Евролигой у нас все на паузе. Если доигрываем сезон – это одна история, если нет – сразу приступим к дальнейшим переговорам. Я думаю, что если у него будет какое-то серьезное предложение из НБА, причем речь даже не о деньгах, а о роли в команде, то удержать его будет непросто. Думаю, даже несмотря на то, что Швед уже был там, он все равно примет этот вызов, но при определенных гарантиях клуба и тренера. А если такого предложения не поступит, не вижу резона, зачем ему менять клуб, где он абсолютный лидер, на какой-то другой европейский. Но в любом случае это будет его решение».

За «Химки» Швед выступает с лета 2015 года. С 2012 по 2014 годы россиянин играл за «Миннесоту», а по ходу сезона 2014/15 успел поиграть в НБА сразу три команды: «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк Никс».

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