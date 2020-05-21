«Химки» хотят сохранить Букера Американский центровой выступает за подмосковную команду с прошлого года.

Генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов сообщил, что клуб намерен сохранить в своем составе 29-летнего американского центрового Девина Букера.

«Букер – важный игрок для нас, и мы, конечно, хотим его оставить, – рассказал Астахов в интервью «Известиям». – Это абсолютно точно, но по факту его контракт заканчивается летом, и мы пока не приступали к переговорам.

Во-первых, сезон-2019/2020 в Евролиге еще не закончен. Во-вторых, нам важно понимать, в каком евротурнире мы будем выступать в следующем году, чтобы формировать состав с нашим главным тренером Римасом Куртинайтисом. Бюджет «Химок» напрямую зависит от этого».