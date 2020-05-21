Сергей Кущенко: Желание Евролиги понятно, но завершить соревнования будет крайне сложно Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал желание акционеров Евролиги возобновить и доиграть текущий розыгрыш турнира.

- Желание Евролиги, во-первых, закрыть сезон по серьезным спонсорским контрактам, во-вторых, закончить соревнование и подвести некую финишную черту, мне понятно. Но сделать это будет крайне сложно, - цитирует Кущенко «РИА Новости».

На мой взгляд, и национальным лигам, и той же Евролиге стоит уже сейчас заниматься подготовкой к следующему сезону, чтобы к лету четко понимать, какой будет конструкция финансирования клубов. Совершенно точно можно говорить, что она будет меняться. Сложности будут испытывать буквально все компании, инвестирующие в баскетбол, -

Ранее стало известно, что акционеры Евролиги провели совещание, обсудив варианты завершения сезона-2019/20 в условиях пандемии коронавируса. По его итогам было сделано заявление, согласно которому Евролига считает приоритетным вариант с возобновлением сезона и его завершением согласно существующему формату (оставшиеся матчи регулярного чемпионата, плей-офф и «Финал четырех»).

Также отмечалось, что турниры Евролиги и Еврокубка возобновятся, когда будут обеспечены оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников и получены соответствующие рекомендации от правительств стран Европы.