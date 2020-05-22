Бывший тренер «Чикаго» и «Юты» Слоун скончался на 79-м году жизни Двукратный финалист плей-офф НБА был одним из самых уважаемых баскетбольных тренеров.

Официальный сайт «Юты Джаз» сообщил о смерти бывшего главного тренера клуба НБА Джерри Слоуна.

Специалист, дважды выводивший «Юту» в финал плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в 1997 и 1998 годах, скончался в 78-летнем возрасте от осложнений болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.

Слоун в начале карьеры профессионального баскетболиста выступал за «Балтимор Буллетс» в сезоне-1965/66, а с 1966-го по 1976-й играл за «Чикаго Буллз».

В 1979-м он стал главным тренером «быков» и проработал в этом качестве до 1982-го, однако лучших результатов добился в «Юте Джаз», которую тренировал с 1988-го по 2011-й.

В 1997 и 1998 годах Слоун дважды подряд вывел «Юту» в финал плей-офф НБА, но в обоих случаях команда из Солт-Лейк-Сити упустила возможность выиграть чемпионский титул, уступив «Чикаго» с Майклом Джорданом в составе.

С 2001 по 2011 год в его команде выступал российский нападающий Андрей Кириленко, который принимал участие в матче всех звезд.

В 2009-м специалист был включен в Зал славы баскетбола.