Кириленко – про Слоуна: Научить мальчика так, что он сыграл в Матче звезд НБА, – это дорогого стоит Слоун является членом Зала славы НБА.

Накануне, 22 мая ушел из жизни бывший главный тренер «Юты Джаз» Джерри Слоун. Ему было 78 лет.

Экс-форвард американского клуба Андрей Кириленко, работавший со специалистом, прокомментировал печальную новость.

«Ушел легендарный тренер. При нем и я, и вся «Юта» играли в дисциплинированный, агрессивный, современный баскетбол. Наша команда работала как машина.

Научить мальчика, который в 20 лет приехал из России, так, что через несколько лет он сыграл в Матче звезд НБА, – это дорогого стоит.

Будем помнить Джерри как замечательного тренера, воспитавшего не одно поколение игроков НБА», – приводит слова Кириленко РБК.