НБА может возобновить сезон на территории Walt Disney НБА ведет переговоры с компанией Walt Disney о возобновлении в конце июля сезона-2019/20 годов на изолированной площадке возле Орландо (штат Флорида).

Как сообщает Sportstar, матчи будут проходить в комплексе Wide World of Sports, принадлежащем компании, который занимает 255 акров и имеет достаточно места для тренировок и размещения игроков.

Отмечается, что НБА до сих пор не определилась с форматом возвращения к играм, таким как предложенный в НХЛ плей-офф с участием 24 команд. Сообщалось, что лига хотела бы, чтобы команды провели в общей сложности 70 игр в регулярном, чтобы выполнить свои контракты с местными телекомпаниями.