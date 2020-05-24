НБА может возобновить сезон на территории Walt Disney - Советский спорт
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24 мая 2020 12:05Баскетбол

НБА может возобновить сезон на территории Walt Disney

НБА ведет переговоры с компанией Walt Disney о возобновлении в конце июля сезона-2019/20 годов на изолированной площадке возле Орландо (штат Флорида).

Как сообщает Sportstar, матчи будут проходить в комплексе Wide World of Sports, принадлежащем компании, который занимает 255 акров и имеет достаточно места для тренировок и размещения игроков.

Отмечается, что НБА до сих пор не определилась с форматом возвращения к играм, таким как предложенный в НХЛ плей-офф с участием 24 команд. Сообщалось, что лига хотела бы, чтобы команды провели в общей сложности 70 игр в регулярном, чтобы выполнить свои контракты с местными телекомпаниями.

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