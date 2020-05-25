Глава Евролиги предложил досрочно завершить сезон - Советский спорт
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25 мая 2020 13:33Баскетбол

Глава Евролиги предложил досрочно завершить сезон

Президент Евролиги Жорди Бертомеу выступил за досрочное завершение сезона.

По информации издания SDNA, Бертомеу выступил первым и высказался за окончательное приостановление сезона. Он подчеркнул, что возобновление сезона может грозить игрокам травмами, и что план возобновления не может быть реализован из-за обстоятельств.

Отмечается, что окончательное решение еще не принято, но отношение Бертомеу может указывать на то, что ... возобновления Евролиги не последует.

Напомним, что сезон Евролиги был прерван за шесть туров до конца регулярного чемпионата.

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