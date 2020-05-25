Глава Евролиги предложил досрочно завершить сезон Президент Евролиги Жорди Бертомеу выступил за досрочное завершение сезона.

По информации издания SDNA, Бертомеу выступил первым и высказался за окончательное приостановление сезона. Он подчеркнул, что возобновление сезона может грозить игрокам травмами, и что план возобновления не может быть реализован из-за обстоятельств.

Отмечается, что окончательное решение еще не принято, но отношение Бертомеу может указывать на то, что ... возобновления Евролиги не последует.

Напомним, что сезон Евролиги был прерван за шесть туров до конца регулярного чемпионата.