Глава Евролиги: Это не конец, а скорее новое начало Глава Евролиги Жорди Бертомеу прокомментировал решение о досрочном завершении сезона.

- Без сомнения, это самое трудное решение, которое нам пришлось принять за 20-летнюю историю. По независящим от нас причинам мы были вынуждены прервать самый успешный и захватывающий сезон в истории европейского баскетбола после двух с половиной месяцев, в течение которых все заинтересованные стороны лиги сохраняли свою решимость и исчерпали все возможные варианты, в попытке обеспечить полный и уникальный сезон для наших болельщиков, чья страсть является движущей силой всех наших усилий.

Очевидно, у нас было много причин возобновить сезон-2019/20, но в такой исключительной ситуации мы должны ставить здоровье людей на первое место: наших игроков, наших тренеров, наших судей, наших клубов, их сотрудников. В ближайшие месяцы у нас есть только одна задача: сделать все, что в наших силах, чтобы помочь нашим командам стать сильнее, и создать лучшую версию себя - на площадке и за ее пределами - для того момента, когда мы сможем вновь воссоединиться с нашими болельщиками. Это не конец, а скорее новое начало, - приводит слова Бертомеу официальный сайт Евролиги.

Ранее стало известно, что исполнительный совет, изучив все возможные варианты, принял решение отменить текущий розыгрыш Евролиги и Еврокубка.