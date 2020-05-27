Куфос покинул московский ЦСКА Баскетболист стал игроком красно-синих перед стартом сезона-2019/2020.

Московский ЦСКА объявил об уходе центрового Косты Куфоса.

«Спасибо, Коста! Наш клуб воспользовался опцией контракта, чтобы расстаться с центровым Костой Куфосом», – сообщает пресс-служба армейцев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CSKA Moscow (@cskabasket) 27 Май 2020 в 12:06 PDT

Напомним, в Евролиге 31-летний игрок провел 17 матчей, набирая в них 3,7 очка и собирая 2,8 подбора. В Единой лиге ВТБ – 10 матчей, в которых он набирал 8,4 очка и собирал 5,2 подбора.