НБА может провести драфт 25 сентября

Sports Illustrated сообщает, что руководство Национальной баскетбольной ассоциации рассматривает возможность проведения драфта 2020 года 25 сентября.
Изначально процедура выбора новичков 30 клубами НБА должна была состояться 25 июня, но была перенесена на неопределенный срок, поскольку сезон приостановили из-за пандемии коронавируса.
Источник также утверждает, что НБА может открыть рынок свободных агентов еще до проведения драфта, а не через неделю после него, как было раньше.
Регулярный чемпионат был приостановлен 11 марта.
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