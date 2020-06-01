Чемпион НБА избил мужчину во время беспорядков в США (видео) Жители Миннеаполиса требуют справедливого наказания для сотрудника полиции, который задушил мужчину на глазах у прохожих.

Чемпион НБА в составе «Кливленда» Джей Ар Смит подрался с мужчиной на фоне протестов из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Позже спортсмен уточнил: «Этот парень разбил окно в моей машине. Я решил догнать его и проучить».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TMZ (@tmz_tv) 31 Май 2020 в 2:46 PDT

Добавим, что Джордж Флойд был задушен во время задержания. Инцидент произошел 25 мая. После этого в 20 штатах США начались массовые беспорядки.