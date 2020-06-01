Ассоциация тренеров НБА создала комитет по борьбе с расовой несправедливостью В NBCA отреагировали на события в стране после смерти афроамериканца Флойда в Миннеаполисе.

Телеканал ESPN сообщает, что ассоциация тренеров НБА (NBCA) учредила специальный комитет по борьбе с расовой несправедливостью и реформам.

В состав комитета вошли Грегг Попович (главный тренер «Сан-Антонио»), Стив Керр («Голден Стэйт»), Ллойд Пирс («Атланта»), Джей Би Бикерстафф («Кливленд»), Куин Снайдер («Юта»), а также бывшие тренеры «Нью-Йорка» и «Детройта» Дэвид Физдейл и Стэн Ван Ганди.

Таким образом в NBCA отреагировали на последние события в США. В стране вспыхнули беспорядки после того, как в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд скончался в результате травм, нанесенных полицейскими. Флойд умер в реанимации, после чего один из полицейских был обвинен в убийстве по неосторожности.

Вот, что было сказано в заявлении NBCA:

«Как тренеры НБА – главные тренеры и ассистенты – мы возглавляем группы мужчин, большинство из которых являются афроамериканцами. Мы видим, слышим и разделяем их чувства отвращения, разочарования, беспомощности и гнева. События последних нескольких недель – жестокость полиции, вооружение расизма – позорны, бесчеловечны и совершенно недопустимы. Как группа лидеров мы обязаны встать и высказаться от лица тех, кто не считает, что это безопасно».