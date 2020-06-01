Деннис Родман – о протестах в США: Не надо жечь и красть. Мы люди, а не животные - Советский спорт
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01 июня 2020 22:08БаскетболШарафудинов Виктор

Деннис Родман – о протестах в США: Не надо жечь и красть. Мы люди, а не животные

Волна беспорядков захлестнула американские города после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Бывший баскетболист «Чикаго Буллз» Деннис Родман прокомментировал протесты в США из-за расовой дискриминации со стороны полиции.

«Сейчас кто-то должен выйти и спросить у протестующих: «Почему мы грабим? Почему мы создаем еще больше проблем? У нас сейчас и так уже много проблем из-за коронавируса. Не нужно идти и сжигать чужое имущество, красть вещи и все такое». Ситуация кошмарная, но если вы собираетесь протестовать, то протестуйте правильно. Не нужно выходить жечь и красть. Мы люди, а не животные», – цитирует Родмана Sportando.

25 мая в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд в результате травм, нанесенных полицейскими. Видео задержания было опубликовано в интернете и вызвало волну общественного возмущения, которая привела к массовым беспорядком.

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