Бывший генменеджер сборной России: Милутинов – один из лучших центровых мира, не уехавших в НБА - Советский спорт
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03 июня 2020 09:17БаскетболГичунцев Артур

Бывший генменеджер сборной России: Милутинов – один из лучших центровых мира, не уехавших в НБА

Баскетболист перебрался в Россию из греческого «Олимпиакоса».

Бывший генеральный менеджер сборной России Сергей Тараканов прокомментировал решение московского ЦСКА подписать контракты с разыгрывающим Майком Джеймсом и центровым Николой Милутиновым.

Напомним, оба спортсмена подписали трехлетние соглашения.

«Солидные клубы не подписывают топ-игроков на один год, а стараются обеспечить длительные контракты, чтобы создать династию, которая будет приносить титулы. Джеймс и Милутинов могут стать лидерами команды на длинной дистанции. Майк по натуре победитель, очень харизматичный игрок, способный решать исходы матчей. Милутинов – один из лучших центровых мира, не уехавших в НБА. Очень подвижный, доминирующий. Их трехлетние контракты подчеркивают, что, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, клуб по-прежнему крепко стоит на ногах и в ближайшие годы продолжит ставить перед собой максимальные задачи в Евролиге», – цитируют Тараканова «Известия».

Последние пять лет Милутинов провел в греческом «Олимпиакосе». В минувшем сезоне Евролиги он отыграл 24 матча, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора.

Что касается Джеймса, то американец провел 28 матчей. В среднем он набирал 21,1 очка, 4,3 передачи, 3,3 подбора и 20,9 балла за эффективность. В Единой лиги ВТБ Джеймс отыграл 18 матчей, набирая в среднем за игру 17,6 очка, 4,4 передачи, 2,4 подбора и 16,2 балла за эффективность.

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